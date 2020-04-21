У Франції інфіковані 6% людей, цього мало для колективного імунітету - звіт

Коронавірусом у Франції заразилися менше 6% жителів країни і цього рівня недостатньо, щоб уникнути другої епідемічної хвилі, якщо після 11 травня скасують всі карантинні заходи.

Такі висновки оприлюднив Інститут Пастера, повідомляє "Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

"Щоб колективного імунітету було досить для уникнення другої хвилі, знадобилося б 70% людей з імунітетом. Ми дуже далеко від цього", - сказав головний автор дослідження Саймон Куше.

Отже, "якщо ми хочемо уникнути другої великої хвилі, заходи повинні бути збережені", додав він.

Дослідження, проведене Інститутом Пастера у співпраці з агентством громадської охорони здоров'я Франції, засноване на математичних і статистичних моделях.

Ці інструменти дозволяють перехресно посилатися на дані про смертність і ймовірності смерті при зараженні, щоб отримати оцінку частки зараженого населення, яка на сьогодні становить 5,7%.

"Але будь то 6%, 10% або навіть 20%, це насправді не змінює природу проблеми, яка полягає в тому, що в будь-якому випадку ми будемо дуже далекі від тих 70%, які нам знадобляться для виходу з карантину без проблем", - сказав Куше.

Невелика частка інфікованого населення обумовлена ​​самими обмежувальними заходами, відзначається в дослідженні, згідно з яким "середнє число людей, інфікованих одним хворим, скоротилося з 3,3 до 0,5".

Мета обмежувальних заходів, прийнятих багатьма країнами, полягала в тому, щоб одночасно запобігти масовому напливу пацієнтів, який перевищив би можливості системи охорони здоров'я.

Крім того, за оцінками дослідження, вмирає 0,5% інфікованих. "Летальність залежить від віку і статі. Чоловіки набагато частіше вмирають, коли заражаються, ніж жінки (у них ризик на 50% вище, ніж у жінок), і ця різниця збільшується з віком", - наголошується в документі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.