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Во Франции инфицированы 6% людей, этого мало для коллективного иммунитета - отчет

Вторник, 21 апреля 2020, 13:59

Коронавирусом во Франции заразились менее 6% жителей страны, и этого уровня недостаточно, чтобы избежать второй эпидемической волны, если после 11 мая отменят все карантинные меры.

Такие выводы обнародовал Институт Пастера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Чтобы коллективного иммунитета было достаточно для избежания второй волны, понадобилось бы 70% людей с иммунитетом. Мы очень далеки от этого", - сказал главный автор исследования Симон Куше.

"Если мы хотим избежать второй большой волны, меры должны быть сохранены", - добавил он.

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Исследование, проведенное Институтом Пастера в сотрудничестве с агентством общественного здравоохранения Франции, основано на математических и статистических моделях.

Эти инструменты позволяют перекрестно ссылаться на данные о смертности и вероятности смерти при заражении, чтобы получить оценку доли зараженного населения, которая на сегодня составляет 5,7%.

"Но будь то 6%, 10% или даже 20%, это на самом деле не меняет природу проблемы, которая заключается в том, что в любом случае мы будем очень далеки от тех 70%, которые нам нужны для выхода из карантина без проблем", - сказал Куше.

Небольшая доля инфицированного населения обусловлена ​​самими ограничительными мерами, отмечается в исследовании, согласно которому "среднее число людей, инфицированных одним больным, сократилось с 3,3 до 0,5".

Цель ограничительных мер, принятых многими странами, заключалась в том, чтобы одновременно предотвратить массовый наплыв пациентов, который превысил бы возможности системы здравоохранения.

Кроме того, по оценкам исследования, умирают 0,5% инфицированных. "Летальность зависит от возраста и пола. Мужчины гораздо чаще умирают, когда заражаются, чем женщины (у них риск на 50% выше, чем у женщин), и эта разница увеличивается с возрастом", - отмечается в документе.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.

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