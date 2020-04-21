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Грузія продовжує надзвичайний стан до 22 травня

Вівторок, 21 квітня 2020, 16:31

Надзвичайний стан у Грузії через коронавірус продовжать до 22 травня.

 Про це заявив радник прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Грузії 21 березня на один місяць, до 21 квітня, було оголошено надзвичайний стан, проте 14 квітня стало відомо, що уряд звернеться до президента з проханням продовжити надзвичайний стан до 10 травня.

Однак сьогодні уряд прийняв рішення продовжити надзвичайний стан в країні до 22 травня.

Як повідомлялося, Грузія продовжила термін легального перебування іноземців на території країни до 30 червня через епідемію коронавірусу.

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