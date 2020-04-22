Кулеба: "Східне партнерство" має сприяти інтеграції України у внутрішній ринок ЄС

Формат "Східного партнерства" має сприяти поступовій інтеграції асоційованих партнерів, у тому числі України, до внутрішнього ринку ЄС.

Як повідомили "ЄвроПравді" у пресслужбі МЗС, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на відеоконференції у форматі "Групи друзів України в ЄС" за участі міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Відеоконференція відбулася у вівторок напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке пройде 22 квітня. Під час засідання планується обговорення української проблематики.

У контексті підготовки цьогорічного Саміту ініціативи ЄС "Східне партнерство" Дмитро Кулеба наголосив, що для України важливою є амбітність та стратегічний характер майбутньої політики ЄС щодо східних партнерів з урахуванням їхніх європейських прагнень.

"Українська сторона виходить з того, що "Східне партнерство" має сприяти поступовій інтеграції асоційованих партнерів, у тому числі України, до внутрішнього ринку ЄС, як це закріплено в угодах про асоціацію", - заявили в МЗС.

Як повідомлялося, Кулеба просуває ідею особливого статусу України, Молдови та Грузії у Східному партнерстві.

За даними ЗМІ, країни-члени Євросоюзу поки не дійшли згоди щодо прагнення країн "Східного партнерства" до набуття членства і стурбовані наслідками вже здійсненої візової лібералізації.

Саміт "Східного партнерства", який раніше був запланований на червень, планують перенести на другу половину року.