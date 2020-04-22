Кулеба: "Восточное партнерство" должно способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС

Формат "Восточного партнерства" должен способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынку ЕС.

Как сообщили "ЕвроПравде" в пресс-службе МИД, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС" с участием министров иностранных дел Евросоюза.

Видеоконференция состоялась во вторник в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 22 апреля. Во время заседания планируется обсуждение украинской проблематики.

В контексте подготовки нынешнего саммита инициативы ЕС "Восточное партнерство" Дмитрий Кулеба отметил, что для Украины важна амбициозность и стратегический характер будущей политики ЕС в отношении восточных партнеров с учетом их европейских стремлений.

"Украинская сторона исходит из того, что Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС, как это закреплено в соглашениях об ассоциации", - заявили в МИД.

Как сообщалось, Кулеба продвигает идею особого статуса Украины, Молдовы и Грузии в "Восточном партнерстве".

По данным СМИ, страны-члены Евросоюза пока не пришли к согласию относительно стремления стран "Восточного партнерства" к вступлению и обеспокоены последствиями уже осуществленной визовой либерализации.

Саммит "Восточного партнерства", который ранее был запланирован на июнь, планируют перенести на вторую половину года.