Шведские власти считают, что Стокгольм прошел пик эпидемии

По мнению Агентства общественного здоровья Швеции, Стокгольм прошел пик эпидемии коронавируса на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Агентство общественного здоровья на основе исследования с использованием статистических моделей пришло к выводу, что на 15 апреля реальное количество инфицированных вирусом в Стокгольме и ближайших районах составляло 86 тысяч - из 2 миллионов его жителей.

"Согласно этой модели, мы тогда [15 апреля] достигли пика, и в дальнейшем можно ожидать уменьшения количества новых случаев. Но это не значит, что эпидемия остановилась", - рассказал на брифинге Андерс Валленстен, заместитель главного государственного эпидемиолога.

В связи с этим он призвал людей не ослаблять бдительность и продолжать придерживаться социальной дистанции.

По официальной статистике, в Швеции зарегистрировано 15322 случаев заражения коронавирусом, из которых 6200 - в Стокгольме и прилегающих районах. С начала эпидемии умерли 1765 больных.

Согласно моделированию, на 1 мая вирусом могут быть инфицированы около трети всего населения Стокгольма.

Напомним, Швеция так и не внедрила жестких карантинных ограничений, зато призывая людей быть ответственными. Запретили только собрание с участием более 50 человек, а также посещение домов престарелых. Среднюю школу и университеты перевели на дистанционное обучение.

Лишь 1 апреля страны объявила о закрытии лыжных курортов и начала вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей - но без жесткого карантина.

17 апреля парламент Швеции предоставил правительству полномочия принимать быстрые решения для борьбы с коронавирусом в случае необходимости.

Подробнее о подходе Швеции в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений