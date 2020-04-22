Румунія запроваджує "масковий режим"

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що носіння захисних масок у громадських місцях стане обов'язковим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

За його словами, з 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.

"Ми вирішили, що після 15 травня кожен буде зобов’язаний носити захисні маски у закритих громадських просторах та при використанні громадського транспорту. Цей захід не буде обмеженим у часі. Ми зможемо відмовитися від масок, можливо, наступного року, коли пандемія буде під контролем" - заявив Йоганніс, який також був у захисній масці.

За його словами, з 15 травня Румунія не продовжуватиме обмеження пересування громадян.

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"До 15 травня обмеження лишатимуться в силі. Залишайтеся вдома. Після цієї дати ми скасуємо деякі обмеження, однак життя не повернеться до норми" - заявив президент Румунії.

У Румунії за останніми даними коронавірусом заразилися близько 10 тисяч людей, більше 500 – померли.