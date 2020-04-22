Румыния вводит масочный режим

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что ношение защитных масок в общественных местах станет обязательным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

По его словам, с 15 мая в Румынии будет отменен ряд ограничений на передвижение граждан, однако ношение масок станет обязательным.

"Мы решили, что после 15 мая каждый будет обязан носить защитные маски в закрытых общественных пространствах и при использовании общественного транспорта. Эта мера не будет ограниченной во времени. Мы сможем отказаться от масок, возможно, в следующем году, когда пандемия будет под контролем", - заявил Йоханнис, который также был в защитной маске.

По его словам, с 15 мая Румыния не будет продолжать ограничения передвижения граждан.

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"До 15 мая ограничения будут оставаться в силе. Оставайтесь дома. После этой даты мы отменим некоторые ограничения, однако жизнь не вернется к норме", - заявил президент Румынии.

В Румынии по последним данным коронавирусом заразились около 10 тысяч человек, более 500 - умерли.