В Іспанії арештували мера, який водив авто п’яним і покусав поліцейського
Мера каталонського міста Бадалона Алекса Пастора упіймали за водінням автомобіля у нетверезому стані, він подав у відставку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Antena 3.
Мера міста з населенням 200 тисяч осіб вигнали з Соціалістичної партії прем'єр-міністра Педро Санчеса у вівторок після того, як стало відомо, що він був заарештований в Барселоні і відмовився здавати тест на алкоголь в крові при видимих ознаках сп’яніння.
При цьому в Іспанії діють жорсткі карантинні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу.
При затриманні Алекс Пастор побив і вкусив агента правоохоронних органів.
У середу він в очікуванні рішення суду про свою подальшу долю написав заяву про відставку.
Чоловік пояснив, що занадто багато часу присвячував роботі, в результаті чого у нього виникли проблеми у родині, які і призвели до водіння автомобіля у нетверезому стані.