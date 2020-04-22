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В Іспанії арештували мера, який водив авто п’яним і покусав поліцейського

Середа, 22 квітня 2020, 18:39

Мера каталонського міста Бадалона Алекса Пастора упіймали за водінням автомобіля у нетверезому стані, він подав у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Antena 3.

Мера міста з населенням 200 тисяч осіб вигнали з Соціалістичної партії прем'єр-міністра Педро Санчеса у вівторок після того, як стало відомо, що він був заарештований в Барселоні і відмовився здавати тест на алкоголь в крові при видимих ознаках сп’яніння.

При цьому в Іспанії діють жорсткі карантинні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу.

При затриманні Алекс Пастор побив і вкусив агента правоохоронних органів.

У середу він в очікуванні рішення суду про свою подальшу долю написав заяву про відставку.

Чоловік пояснив, що занадто багато часу присвячував роботі, в результаті чого у нього виникли проблеми у родині, які і призвели до водіння автомобіля у нетверезому стані.

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Іспанія
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