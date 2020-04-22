Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус во Франции: уровень смертности стабилен, количество госпитализированных уменьшается

В Италии более 3000 человек выздоровели за сутки - больше, чем появилось новых больных

СМИ: Еврокомиссия разрабатывает план восстановления экономики объемом 2 трлн евро

Испания: жертв коронавируса уже более 22 тысяч






В Испании арестовали мэра, который водил авто пьяным и покусал полицейского

Среда, 22 апреля 2020, 18:39

Мэра каталонского города Бадалона Алекса Пастора поймали за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии, он подал в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Antena 3.

Мэра города с населением 200 тысяч человек выгнали из Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса во вторник после того, как стало известно, что он был арестован в Барселоне и отказался сдавать тест на алкоголь в крови при видимых признаках опьянения.

При этом в Испании действуют жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса.

При задержании Алекс Пастор избил и укусил агента правоохранительных органов.

В среду он в ожидании решения суда о своей дальнейшей судьбе написал заявление об отставке.

Мужчина объяснил, что слишком много времени посвящал работе, в результате чего у него возникли проблемы в семье, которые и привели к вождению автомобиля в нетрезвом состоянии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания
powered by lun.ua