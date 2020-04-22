В Испании арестовали мэра, который водил авто пьяным и покусал полицейского

Мэра каталонского города Бадалона Алекса Пастора поймали за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии, он подал в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Antena 3.

Мэра города с населением 200 тысяч человек выгнали из Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса во вторник после того, как стало известно, что он был арестован в Барселоне и отказался сдавать тест на алкоголь в крови при видимых признаках опьянения.

При этом в Испании действуют жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса.

При задержании Алекс Пастор избил и укусил агента правоохранительных органов.

В среду он в ожидании решения суда о своей дальнейшей судьбе написал заявление об отставке.

Мужчина объяснил, что слишком много времени посвящал работе, в результате чего у него возникли проблемы в семье, которые и привели к вождению автомобиля в нетрезвом состоянии.