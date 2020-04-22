Уряд Естонії планує почати послаблення карантину з 15 травня

Уряд Естонії схвалив стратегію виходу з кризи, плани послаблення карантинних обмежень після пропозицій парламенту будуть затверджені наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Відповідно до стратегії, обмеження почнуть пом'якшуватися при виконанні певних умов.

21 квітня вже розпочато відновлення планового лікування в лікарнях. З 15 травня, якщо відповідні критерії дозволять, відкриються школи.

Потім перші кроки щодо пом'якшення обмежень - це відкриття музеїв і гуртків за інтересами на відкритому повітрі, а також проведення спортивних тренувань на відкритому повітрі. Крім того, за певних умов можливе проведення церемоній укладення шлюбу. Наступні кроки - відкриття магазинів, точок харчування та надання послуг в торгових центрах.

Вже після цього мова піде про відкриття всіх музеїв, виставок і гуртків за інтересами. Потім відкриються спортивні клуби, і можна буде тренуватися в закритих приміщеннях.

"Наше завдання-пом'якшувати обмеження крок за кроком, щоб в Естонії не стався новий спалах зараження. Кожен крок потрібно контролювати, необхідний час, щоб оцінити ситуацію з точки зору ризиків для здоров'я. У той же час потрібно оцінювати вплив послаблень обмежень на дохід людей і економічний стан країни", - підкреслив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас.

Урядова комісія разом з науковцями та експертами переглядатиме пом'якшення обмежень раз на тиждень.