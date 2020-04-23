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Маски, доставлені з Китаю до Польщі, мають підроблений сертифікат - Wyborcza

Четвер, 23 квітня 2020, 09:59

Захисні маски, які з Китаю до Польщі привіз український літак Ан-225 "Мрія", мають підроблені сертифікати. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило польське видання Gazeta Wyborcza. 

Минулого тижня "Мрія" доставила з Китаю 7 мільйонів медичних масок. За словами журналістів, не відомо, чи будуть маски ефективними і безпечними в лікарнях.

Президент польської транснаціональної корпораці KGHM Polska Miedź Марцін Хлудзіньскі, чия компанія оплатила медичний вантаж, опублікував у своєму Twitter пост, що маски, імпортовані з Китаю, "мають усі необхідні сертифікати і працюють в лікарнях".

У твіт Хлудзіньскі додав фотографії документів, розкриваючи ім’я однієї з компаній, що виробляли маски -  Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. Як пише газета,  компанія працює в сфері виробництва паперу, а сертифікат зі знаком CE для масок був виданий італійською компанією Ente Certificazione Macchine (ECM).

Як стверджує газета, сертифікати підроблені китайськими виробниками. 3 квітня компанія ECM опублікував повідомлення, у якому заявила, що не є уповноваженою у сфері засобів індивідуального захисту та не видає сертифікати CE. 

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"Використання нашого імені і номера в масках є шахрайством і зловживанням, і ми робимо кроки, щоб відстежувати і повідомляти про всі фальшиві сертифікати", - заявила компанія. 

Як розповіла виданню професор Катажина Майшицка, керівник відділу індивідуального захисту Центрального інституту охорони праці, Ente Certificazione Macchine не уповноважена видавати сертифікати типу  UE, які дозволяють виробнику маркувати ці продукти знаком CE.

Хлудзіньскі, реагуючи на публікацію видання, заявив, що все імпортоване обладнання перевірено і має багато підтверджених документів.

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