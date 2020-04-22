Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Польщі перевищила 10 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров’я.

За останні 24 години від Covid-19 у Польщі померли ще 3 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 404.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні досягла 10 034. За добу виявили 178 нових випадків.

Найбільше випадків – 2059 – зареєстровано у Мазовецькому воєводстві. Наступні за кількістю хворих – Сілезьке воєводство (1580 випадків), Нижньосілезьке воєводство (1136 випадків) та Великопольське воєводство (1097 випадків).

З початку епідемії, одужали 1513 хворих.

Нагадаємо, 20 квітня Польща здійснила перший етап відмови від деяких обмежень та заборон, відкривши доступ до лісів та парків, збільшивши кількість покупців у магазинах та вірних у релігійних місцях.

Сьогодні речник уряду Пьотр Мюллер розповів, що другий етап скасування обмежень, може початися у першій половині травня. Зокрема, можуть бути відкриті готелі та інші місця ночівлі, будівельні магазини у вихідні дні та деякі заклади культури.