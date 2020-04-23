Прем’єрка Фінляндії, щоб перестрахуватись, перейшла на дистанційну роботу

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін з четверга почала працювати віддалено зі своєї резиденції Кесяранта із запобіжною метою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві канцелярії фінського прем'єр-міністра.

"Вчора в середу 22 квітня наприкінці робочого дня прем'єр-міністру було повідомлено, що у тісному колі співробітника, який працював в Кесяранті минулого тижня, було підтверджено COVID-19", - сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що у співробітника резиденції немає симптомів, і він з середи перебуває на карантині.

Під час роботи в резиденції цей співробітник не мав зустрічей з прем’єр-міністром, її сім'єю чи апаратом прем'єра, тому ймовірність інфікування Санни Марін є низькою.

Марін, однак, здасть тест на коронавірус. Наразі у неї немає симптомів захворювання.

Сьогодні через механізми віддаленого доступу Санна Марін візьме участь у відеоконференції лідерів Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Фінляндія зняла обмеження в’їзду-виїзду з регіону Уусімаа – єдиного, де такі обмеження були запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.