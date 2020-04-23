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Премьер Финляндии, чтобы перестраховаться, перешла на дистанционную работу

Четверг, 23 апреля 2020, 12:24

Премьер-министр Финляндии Санна Марин с четверга начала работать удаленно из своей резиденции Кесяранта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении канцелярии финского премьер-министра.

"Вчера в среду 22 апреля в конце рабочего дня премьер-министру сообщили, что в тесном кругу сотрудника, работавшего в Кесяранте на прошлой неделе, был подтвержден COVID-19", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что у сотрудника резиденции нет симптомов, и он со среды находится на карантине.

Во время работы в резиденции этот сотрудник не имел встреч с премьер-министром, ее семьей или аппаратом премьера, поэтому вероятность инфицирования Санни Марин низкая.

Марин, однако, сдаст тест на коронавирус. Сейчас у нее нет симптомов заболевания.

Сегодня через механизмы удаленного доступа Санна Марин примет участие в видеоконференции лидеров Евросоюза.

Напомним, ранее Финляндия сняла ограничения въезда-выезда из региона Уусимаа - единственного, где такие ограничения были введены в связи с эпидемией коронавируса.

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