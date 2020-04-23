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Норвезький міністр під час відкриття підводного тунелю перерізав стрічку зі свого офісу

Четвер, 23 квітня 2020, 13:49

Міністр транспорту Норвегії Кнут Арільд Гарейде офіційно відкрив два тунелі мережі тунелів "Ryfast", сидячи у своєму офісі в Осло за сотні кілометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenbladet.

Офіційну церемонію відкриття неможливо було провести через антикоронавірусні заходи в Норвегії, але міністр все ж знайшов спосіб виконати традиційне перерізання стрічки зі свого офісного крісла.

 

Проєкт "Ryfast" - це система підводних тунелів, яка пролягає між містом Ставангер під великим фіордом і до муніципалітету Странд.

Коли 26 жовтня 2017 року була пробурена остання ділянка, Ryfast став найдовшим підводним тунелем у світі. Проєкт складається з трьох тунелів, перший було відкрито 30 грудня, ще два відкрили в середу.

У Норвегії станом на 23 квітня коронавірусом інфіковані 7338 людей, 187 осіб померли в результаті хвороби.

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Коронавірус Норвегія
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