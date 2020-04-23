Норвежский министр при открытии подводного тоннеля перерезал ленточку из своего офиса

Министр транспорта Норвегии Кнут Арильд Гарейде официально открыл два тоннеля сети тоннелей "Ryfast", сидя в своем офисе в Осло за сотни километров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenbladet.

Официальную церемонию открытия невозможно было провести из-за карантина в Норвегии, но министр все же нашел способ выполнить традиционное перерезание ленты со своего офисного кресла.

Проект "Ryfast" - это система подводных туннелей, которая проходит между городом Ставангер под большим фьордом к муниципалитету Странд.

Когда 26 октября 2017 год был пробурен последний участок, Ryfast стал самым длинным подводным тоннелем в мире. Проект состоит из трех тоннелей, первый был открыт 30 декабря, еще два открыли в среду.

В Норвегии по состоянию на 23 апреля коронавирусом инфицированы 7338 человек, 187 человек умерли в результате болезни.