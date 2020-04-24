Стокгольм усилит контроль за количеством посетителей в ресторанах

Стокгольм усилит контроль за соблюдением ресторанами ограничений по количеству посетителей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, о таком намерении рассказал министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

По его словам, власти Стокгольма планируют увеличить количество проверок того, как рестораны и пабы ограничивают количество посетителей, которые могут одновременно находиться в заведениях.

Читайте также Шведские власти считают, что Стокгольм прошел пик эпидемии

"Для нас сейчас критический период, потому что стало больше солнца и больше выходных... Очень важно, чтобы мы усилили контроль, чтобы пабы и рестораны не игнорировали указания. Моя цель - не закрыть рестораны, а сделать так, чтобы они выполняли инструкцию. Но если они этого не сделают - придется их закрыть", - отметил министр.

Заведения общественного питания в Швеции продолжают работать, но должны обеспечить, чтобы в помещении не находились одновременно более 50 человек и чтобы посетители не были в опасной близости друг от друга.

Напомним, Швеция - единственная из европейских стран, которая так и не ввела жесткого карантина. Запретили только собрания с участием более 50 человек, а также посещение домов престарелых. Среднюю школу и университеты перевели на дистанционное обучение.

Лишь 1 апреля страны объявила о закрытии лыжных курортов и начала вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей - но без жесткого карантина.

17 апреля парламент Швеции предоставил правительству полномочия принимать быстрые решения для борьбы с коронавирусом при необходимости.