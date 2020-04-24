Жителям Чехії дозволили виїжджати за кордон і збиратися по 10 осіб

Уряд Чехії відсьогодні дозволив жителям виїжджати за кордон з будь-якої причини за умови проходження тестування на кордоні після повернення або проходження 14-денного карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iROZHLAS.cz.

Крім того, уряд тепер дозволить збиратися в публічних місцях групами до 10 осіб, а не по двоє, як це було раніше. Проте маски для обличчя залишаються обов'язковими.

З 27 квітня буде відкрито автошколи, спортивні зали, бібліотеки, зоопарки та магазини площею до 2500 квадратних метрів, якщо вони не є частиною великого торгового центру.

11 травня торговим центрам, ресторанам, кафе та пабам також дозволять відновити роботу.

Повноцінне ж відкриття ресторанів і готелів очікується з 25 травня, зазначив міністр. Тоді ж відкриють внутрішні експозиції в замках і палацах, дозволять проведення культурно-мистецьких заходів – щоправда, які обмеження щодо кількості учасників не уточнюється.

За даними Міністерства охорони здоров’я Чехії, за останню добу було виявлено всього 55 нових випадків коронавірусної інфекції. На сьогодні в Чехії від COVID-19 загалом померли 213 людей.