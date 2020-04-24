Жителям Чехии разрешили выезжать за границу и собираться по 10 человек

Правительство Чехии с сегодняшнего дня позволило жителям выезжать за границу с любой причине при условии прохождения тестирования на границе по возвращении или прохождения 14-дневного карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iROZHLAS.cz.

Кроме того, правительство теперь позволит собираться в общественных местах группами до 10 человек, а не по два, как это было раньше. Однако маски для лица остаются обязательными.

С 27 апреля будут открыты автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.

11 мая торговым центрам, ресторанам, кафе и пабам также позволят возобновить работу.

Полноценное же открытие ресторанов и гостиниц ожидается с 25 мая, отметил министр. Тогда же откроют внутренние экспозиции в замках и дворцах, позволят проведение культурных мероприятий - правда, ограничения по количеству участников не уточняется.

По данным Министерства здравоохранения Чехии, за последние сутки было выявлено всего 55 новых случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Чехии от COVID-19 умерли 213 человек.