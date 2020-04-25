Молдова не планує продовжувати надзвичайний стан після 15 травня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявив президент країни Ігор Додон.

За його словами, влада не планує продовжувати надзвичайний стан в країні після 15 травня. Саме на цю дату заплановане його зняття у рамках послаблення карантинних обмежень.

"Ми всі маємо розуміти, що вірус буде поруч і надалі, і не лише у Молдові, а в більшості країн світу. Тож навіть якщо ми знімемо частину заборон, деякі сфери відновлять роботу – дуже важливо бути обережними. І, якщо ми зафіксуємо негативну динаміку, влада буде змушена відновити деякі заборони", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Молдова анонсувала послаблення карантинних обмежень з 27 квітня.

З понеділка відновлять роботу магазини, окрім ринків та торгівельних центрів. Також людям дозволили прогулянки у парках з дотриманням дистанції.

15 травня мають скасувати надзвичайний стан. Він діє в країні з 17 березня.

На третьому етапі планують відкривати дитсадки - орієнтовно у червні. Школи та університети, скоріше за все, відовлять недистанційне навчання вже з нового навчального року.

За останню добу в країні виявили 184 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Кишиневі (59) та Вулканештах (47). При цьому, 50 нових випадків виявлено серед медиків.

Загалом у Молдові вже 3110 підтверджених заражень коронавірусом, з них 757 - серед працівників сфери охорони здоров'я.