Молдова не планирует продлевать чрезвычайное положение после 15 мая.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил президент страны Игорь Додон.

По его словам, власть не планирует продолжать чрезвычайное положение в стране после 15 мая. Именно на эту дату запланировано его снятия в рамках ослабление карантина.

"Все мы должны осознавать, что этот вирус будет существовать и дальше. И не только в Молдове, но и в большинстве стран мира. Поэтому, даже если мы снимем часть запретов, вернемся к работе некоторых сфер, очень важно быть осторожными. И, если мы зафиксируем негативную динамику, власти будут вынуждены вернуться к некоторым запретам", - отметил он.

Напомним, вчера Молдова анонсировала ослабление карантина с 27 апреля. С понедельника возобновят работу торговые точки, кроме рынков и торговых центров. Также людям разрешили прогулки в парках с соблюдением дистанции.

15 мая должны отменить чрезвычайное положение. Оно действует в стране с 17 марта.

На третьем этапе планируется открывать детсады – ориентировочно в июне. Школы и университеты, скорее всего, возобновлят недистанционное обучение уже с нового учебного года.

За последние сутки в стране обнаружили 184 новых случаев коронавируса, больше всего – в Кишиневе (59) и Вулканештах (47). При этом, 50 новых случаев выявлено среди медиков.

Всего в Молдове уже 3110 подтвержденных заражений коронавируса, из них 757 – среди работников сферы здравоохранения.