Пожежу у найбільшому національному парку Польщі взяли під контроль

Пожежу у Бєбжанському національному парку Польщі взяли під контроль, вогонь вже не поширюється на нові території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Пожежу на території Бєбжанського національного парку, найбільшого в країні, взяли під контроль. Відкритого вогню вже немає.

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Зараз пожежники знаходять найбільш небезпечні осередки тління, де висока ймовірність повторного розгортання, та гасять їх. Для цього використовують дрони з тепловізорами.

Цієї ночі з вогнем боролися близько 150 пожежників, вдень команда збільшується до 300 вогнеборців.

Фото: Artur Reszko/PAP, із сайту RMF24

Довкола багатьох таких осередків тління - болота та заводі, тож навіть якщо відкритий вогонь з'явиться знову, він не зможе поширитися на нові території.

Нагадаємо, боротьба з вогнем у парку триває з минулої неділі, пожежею були охоплені близько 6 тисяч гектарів. До гасіння залучені пожежні команди з інших регіонів Польщі, пожежні літаки Державної лісової служби, поліцейські вертольоти, безпілотники та солдати Сил територіальної оборони.

Весняні загоряння сухої трави та очерету трапляються у національному парку щороку, але теперішні пожежі є найбільшими за всю історію.

Однією з причин є посуха після фактично безсніжної зими. Якщо погода найближчим часом не зміниться, Польща заборонить доступ у деякі ліси у зв’язку з великою пожежною небезпекою.