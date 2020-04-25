Пожар в самом большом национальном парке Польши взяли под контроль

Пожар в Бебжанском национальном парке Польши взяли под контроль, огонь уже не распространяется на новые территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Пожар на территории Бебжанского национального парка, крупнейшего парка в стране, взяли под контроль. Открытого огня уже нет.

Сейчас пожарные находят наиболее опасные очаги тления, где высока вероятность повторного возгорания, и тушат их. Для этого используют дроны с тепловизорами.

Фото: Artur Reszko/PAP, из сайта RMF24

Этой ночью с огнем боролись около 150 пожарных, днем ​​команда увеличивается до 300 пожарных.

Вокруг многих таких очагов тления – болота и заводе, поэтому даже если открытый огонь появится снова, он не сможет распространиться на новые территории.

Напомним, борьба с огнем в парке продолжается с прошлого воскресенья, пожаром были охвачены около 6 тысяч гектаров. К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, полицейские вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.

Весенние возгорания сухой травы и камыша встречаются в национальном парке ежегодно, но нынешние пожары являются крупнейшими за всю историю.

Одной из причин является засуха после фактически бесснежной зимы. Если погода в ближайшее время не изменится, Польша запретит доступ в некоторые леса в связи с большой пожарной опасностью.