Сербія оголосила комендантську годину на травневі свята
Уряд Сербії запроваджує кількаденну комендантську годину з 30 квітня, щоб запобігти поширенню коронавірусу на травневі свята.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.
Сербський уряд заборонив переміщення громадян з 18:00 четверга 30 квітня до 05:00 понеділка 4 травня.
За даними уряду, це рішення було прийнято, щоб мінімізувати соціальні контакти. Традиційно на травневі свята у Сербії та інших балканських країнах жителі вирушають на природу, де смажать м'ясо і відпочивають.
Нагадаємо, Сербія з 21 квітня почала поступово пом’якшувати карантин. Зокрема, комендантська година була скорочена. Відчинилися автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.
Перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.
Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП.