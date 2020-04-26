Сербія оголосила комендантську годину на травневі свята

Уряд Сербії запроваджує кількаденну комендантську годину з 30 квітня, щоб запобігти поширенню коронавірусу на травневі свята.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.

Сербський уряд заборонив переміщення громадян з 18:00 четверга 30 квітня до 05:00 понеділка 4 травня.

За даними уряду, це рішення було прийнято, щоб мінімізувати соціальні контакти. Традиційно на травневі свята у Сербії та інших балканських країнах жителі вирушають на природу, де смажать м'ясо і відпочивають.

Нагадаємо, Сербія з 21 квітня почала поступово пом’якшувати карантин. Зокрема, комендантська година була скорочена. Відчинилися автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

Перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.

Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП.