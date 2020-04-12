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В Сербії від коронавірусу помер "найбільший бос" наркомафії

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В Сербії від коронавірусу помер "найбільший бос" наркомафії

Неділя, 12 квітня 2020, 17:17

В Белграді від коронавірусу помер контроверсійний сербський бізнесмен Драгослав Космаяц, якого називали найбільшим у країні босом наркомафії і "сербським Аль Капоне". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо сербському виданню Blic від джерел, ознайомлених зі станом здоров’я померлого. 

67-річний Космаяц був госпіталізований з коронавірусною інфекцією наприкінці березня. Його стан з самого початку був важким.

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Космаяца, власника численної нерухомості, кафе і ресторанів по всій Сербії та в країнах Західної Європи, неодноразово звинувачували у торгівлі наркотиками. 

Він був заарештований в 2014 році за несплату податків і згодом звинувачений у хабарництві. Однак в кінці 2018 року Апеляційний суд виправдав Космаяца за звинуваченням у посадових злочинах. 

Президент Сербії Александр Вучич називав Космаяца найбільшим наркоторговцем в країні. 

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Коронавірус Сербія
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