В Сербії від коронавірусу помер "найбільший бос" наркомафії

В Белграді від коронавірусу помер контроверсійний сербський бізнесмен Драгослав Космаяц, якого називали найбільшим у країні босом наркомафії і "сербським Аль Капоне".

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо сербському виданню Blic від джерел, ознайомлених зі станом здоров’я померлого.

67-річний Космаяц був госпіталізований з коронавірусною інфекцією наприкінці березня. Його стан з самого початку був важким.

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Космаяца, власника численної нерухомості, кафе і ресторанів по всій Сербії та в країнах Західної Європи, неодноразово звинувачували у торгівлі наркотиками.

Він був заарештований в 2014 році за несплату податків і згодом звинувачений у хабарництві. Однак в кінці 2018 року Апеляційний суд виправдав Космаяца за звинуваченням у посадових злочинах.

Президент Сербії Александр Вучич називав Космаяца найбільшим наркоторговцем в країні.