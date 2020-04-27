В МАУ розказали про заплановані рейси з заробітчанами у Фінляндію і інші країни 

Найближчим часом з Міжнародного аеропорту Бориспіль буде виконано ще кілька рейсів до Фінляндії із громадянами України, які мають право на офіційне працевлаштування в цій країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це НВ Бізнес розповіли у пресслужбі авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

"Заплановано ще 2 рейси до Фінляндії, можливо буде і більше, також є подібні проєкти в Німеччину, Англію", - повідомили в авіакомпанії.

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Рейси до Фінляндії оплачує замовник - естонська приватна компанія, назву якої в МАУ не називають.

"Компанія вийшла на МАУ із запитом вартості рейсу, надавши при цьому інформацію, що дозвіл фінських держорганів в процесі отримання. І щойно було отримано погодження від Міністерства праці Фінляндії, замовник підтвердив рейс і підписав контракт", - пояснили в українській авіакомпанії.

Відповідаючи на питання про наявність будь-яких обмежень для потенційних пасажирів таких рейсів, в МАУ сказали, що єдина умова, про яку їм відомо - необхідність мати контракт з компанією-роботодавцем з терміном дії не менше ніж пів року.

Для виконання цього рейсу українська авіакомпанія отримала дозвіл Державної авіаційної служби України та авіаційної влади Фінляндії.

Нагадаємо, 23 квітня близько двохсот громадян України полетіли чартерним рейсом до Фінляндії на сезонні роботи. Рейс був організований на прохання фінських фермерів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина літаками доставить тисячі сезонних працівників зі Східної Європи для сільськогосподарських робіт.