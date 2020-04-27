В МАУ рассказали о запланированных рейсах с работниками в Финляндию и другие страны

В ближайшее время из Международного аэропорта Борисполь будет выполнено еще несколько рейсов в Финляндию с гражданами Украины, которые имеют право на официальное трудоустройство в этой стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию "НВ Бизнес" рассказали в пресс-службе авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Запланировано еще два рейса в Финляндию, возможно будет и больше, также есть подобные проекты для Германии, Англии", - сообщили в авиакомпании.

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Рейсы в Финляндии оплачивает заказчик - эстонская частная компания, название которой в МАУ не называют.

"Компания вышла на МАУ с запросом о стоимости рейса, предоставив при этом информацию, что разрешение финских госорганов в процессе получения. И как только было получено согласование Министерства труда Финляндии, заказчик подтвердил рейс и подписал контракт", - пояснили в украинской авиакомпании.

Отвечая на вопрос о наличии каких-либо ограничений для потенциальных пассажиров таких рейсов, в МАУ сказали, что единственное условие, о которой им известно - необходимость иметь контракт с компанией-работодателем со сроком действия не менее полугода.

Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получила разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационных властей Финляндии.

Напомним, 23 апреля около двухсот граждан Украины полетели чартерным рейсом в Финляндию на сезонные работы. Рейс был организован по просьбе финских фермеров.

Ранее сообщалось, что Германия самолетами доставит тысячи сезонных работников из Восточной Европы для сельскохозяйственных работ.