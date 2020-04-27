У Литві відкрилися вуличні кафе, перукарні і музеї

З 27 квітня в Литві починає діяти новий етап пом'якшення карантину - при дотриманні чітких вимог відкриються вуличні кафе, салони краси і музеї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Уряд Литви пом’якшив карантинні вимоги при дотриманні жорстких вимог безпеки. У вуличних кафе за одним столиком можуть сидіти не більше двох осіб, столики повинні стояти на відстані двох метрів.

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Власники деяких кафе сумніваються, що їм варто відкривати заклади, оскільки це потребує чимало витрат. Щоб полегшити відновлення діяльності кафе, Вільнюський муніципалітет надав кафе можливість використовувати парки і сквери в центрі столиці.

Культурні, розважальні, спортивні установи також можуть відвідувати групи не більше двох осіб. Винятки стосуються членів однієї сім'ї. Перукарні і манікюрні салони відновлюють роботу - у них діє правило однієї людини на 10 квадратних метрів. Солярії, масажні кабінети, тату-салони поки не будуть відкриті.

З понеділка також дозволено проводити іспити з водіння, займатися гольфом, тенісом, стрільбою на вулиці, відвідувати парки, зоопарки і ботанічні сади просто неба. Усюди необхідно дотримуватись дистанції.

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Конференція єпископів повідомила, що з понеділка в храмах щодня, за винятком неділі, будуть проходити служби за участю вірян, храми кількість відвідувачів буде обмеженою.

З понеділка також відкриваються дитячі садки для дітей, чиї батьки повинні виходити на роботу.

Носіння масок у громадських місцях залишається обов’язковим, за винятком випадків, коли люди їдять і п’ють у закладах громадського харчування.

Станом на 27 квітня в Литві підтверджено 1449 випадків коронавірусу, 41 людина померла.