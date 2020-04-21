Литва планує продовжити карантин до 11 травня, але з послабленнями

Литва планує продовжити карантин до 11 травня, проте існуючі обмеження можуть послабити.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це оголосив прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

Як розповів прем’єр, уряд планує продовжити карантин у зв’язку з епідемією коронавірусу до 11 травня. Водночас, окремі обмеження можуть послабити. Рішення мають прийняти у середу.

"Розглядатиметься питання щодо подальшого відновлення роботи бізнесу, зокрема, вуличних кафе, певних послуг у сфері краси. Також Міністерство охорони здоров’я має презентувати план з відновлення надання планових послуг у медичних закладах", - зазначив прем’єр.

Крім того, можуть дозволити заняття окремими видами спорту та відновити роботу музеїв і бібліотек.

Відкривати дитсадки поки не планують, скоріш за все, це відбудеться вже у травні.

Попереднє продовження карантину від 8 квітня планувалося до 27 квітня. Також Литва запровадила "масковий режим".

Нагадаємо, минулого тижня Литва послабила діючі карантинні обмеження, дозволивши відкритися деяким магазинам роздрібної торгівлі та майстерням.

Станом на 21 квітня, у Литві зареєстрували 1350 підтверджених випадків коронавірусу, з них 24 – за останню добу. Від Covid-19 в країні померли 37 людей, 298 хворих – одужали.

З початку епідемії, тест на коронавірус здали більше 70 750 литовців.