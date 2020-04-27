В Литве открылись уличные кафе, парикмахерские и музеи

С 27 апреля в Литве начинает действовать новый этап смягчения карантина - при соблюдении четких требований откроются уличные кафе, салоны красоты и музеи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Правительство Литвы смягчило карантинные требования при соблюдении жестких требований безопасности. В уличных кафе за одним столиком могут сидеть не более двух человек, столики должны стоять на расстоянии двух метров.

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Владельцы некоторых кафе сомневаются, что им следует открывать заведения, поскольку это требует немало затрат. Чтобы облегчить возобновление деятельности кафе, Вильнюсский муниципалитет разрешил им использовать парки и скверы в центре столицы.

Культурные, развлекательные, спортивные учреждения могут посещать группы не более двух человек. Исключения касаются членов одной семьи. Парикмахерские и маникюрные салоны восстанавливают работу - у них действует правило одного человека на 10 квадратных метров. Солярии, массажные кабинеты, тату-салоны пока не будут открыты.

С понедельника также разрешено проводить экзамены по вождению, заниматься гольфом, теннисом, стрельбой на улице, посещать парки, зоопарки и ботанические сады под открытым небом. Всюду необходимо соблюдать дистанцию.

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Конференция епископов сообщила, что с понедельника в храмах ежедневно, за исключением воскресенья, будут проходить службы с участием верующих, количество посетителей будет ограничено.

С понедельника также открываются детские сады для детей, чьи родители должны выходить на работу.

Ношение масок в общественных местах остается обязательным, за исключением случаев, когда люди едят и пьют в заведениях общественного питания.

По состоянию на 27 апреля в Литве подтверждены 1449 случаев коронавируса, 41 человек умер.