У Сирії заявили про перехоплення ракет поблизу Дамаска – ЗМІ

Сирійські державні ЗМІ повідомили про перехоплення сирійськими ППО рано-вранці в понеділок "ворожих цілей" над столицею Дамаском.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Атака була нібито здійснена з боку Ізраїлю о 4.55 ранку. Ракети були запущені з повітряного простору Лівану.

Сирійські ППО збили кілька ракет, перш ніж вони досягли своїх цілей.

Повідомлень про руйнування або жертви не надходило.