У Сирії заявили про перехоплення ракет поблизу Дамаска – ЗМІ
Понеділок, 27 квітня 2020, 10:59
Сирійські державні ЗМІ повідомили про перехоплення сирійськими ППО рано-вранці в понеділок "ворожих цілей" над столицею Дамаском.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Атака була нібито здійснена з боку Ізраїлю о 4.55 ранку. Ракети були запущені з повітряного простору Лівану.
Сирійські ППО збили кілька ракет, перш ніж вони досягли своїх цілей.
Повідомлень про руйнування або жертви не надходило.
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