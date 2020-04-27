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У Сирії заявили про перехоплення ракет поблизу Дамаска – ЗМІ

Понеділок, 27 квітня 2020, 10:59

Сирійські державні ЗМІ повідомили про перехоплення сирійськими ППО рано-вранці в понеділок "ворожих цілей" над столицею Дамаском.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Атака була нібито здійснена з боку Ізраїлю о 4.55 ранку. Ракети були запущені з повітряного простору Лівану.

Сирійські ППО збили кілька ракет, перш ніж вони досягли своїх цілей.

Повідомлень про руйнування або жертви не надходило.

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