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В Сирии заявили о перехвате ракет возле Дамаска - СМИ

Понедельник, 27 апреля 2020, 10:59

Сирийские государственные СМИ сообщили о перехвате сирийскими ПВО рано утром в понедельник "вражеских целей" над столицей Дамаском.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Атака была якобы совершена со стороны Израиля в 4.55 утра. Ракеты были запущены из воздушного пространства Ливана.

Сирийские ПВО сбили несколько ракет, прежде чем они достигли своих целей.

Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

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