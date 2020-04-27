В Сирии заявили о перехвате ракет возле Дамаска - СМИ
Понедельник, 27 апреля 2020, 10:59
Сирийские государственные СМИ сообщили о перехвате сирийскими ПВО рано утром в понедельник "вражеских целей" над столицей Дамаском.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Атака была якобы совершена со стороны Израиля в 4.55 утра. Ракеты были запущены из воздушного пространства Ливана.
Сирийские ПВО сбили несколько ракет, прежде чем они достигли своих целей.
Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.
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