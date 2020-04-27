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У Бельгії продовжує зменшуватись число смертей і нових заражень коронавірусом

Понеділок, 27 квітня 2020, 12:54

У Бельгії протягом останньої доби від коронавірусу померли 113 людей, напередодні повідомлялося про 178 смертей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Всього від коронавірусу у Бельгії  померли 7202 людини.

Протягом останньої доби зафіксовано 553 нові випадки зараження, з них – 127 госпіталізували. Напередодні цей показник склав 809 і 204 відповідно.

Таким чином кількість нових випадків і госпіталізацій продовжує знижуватися.

Всього від початку епідемії коронавірус виявили у 46 687 осіб.

За останні 24 години 93 людини змогли залишити лікарні. Загальне число тих, хто видужав, зросло до10 878.

Варто зазначити, що з 4 травня Бельгія планує поступове послаблення обмежувальних заходів, запроваджених для стримування коронавірусу.

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