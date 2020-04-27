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В Бельгии продолжает снижаться число смертей и новых заражений коронавирусом

Понедельник, 27 апреля 2020, 12:54

В Бельгии за последние сутки от коронавируса умерли 113 человек, накануне сообщалось о 178 смертях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Всего от коронавируса в Бельгии умерли 7202 человека.

За последние сутки зафиксировано 553 новых случая заражения, из них - 127 были госпитализированы. Накануне этот показатель составил 809 и 204 соответственно.

Таким образом, количество новых случаев и госпитализаций продолжает снижаться.

Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 46 687 человек.

За последние 24 часа 93 человека смогли покинуть больницу. Общее число тех, кто выздоровел, возросло до 10 878.

Стоит отметить, что с 4 мая Бельгия планирует постепенное ослабление ограничительных мер, введенных для сдерживания коронавируса.

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