В Бельгии продолжает снижаться число смертей и новых заражений коронавирусом
В Бельгии за последние сутки от коронавируса умерли 113 человек, накануне сообщалось о 178 смертях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.
Всего от коронавируса в Бельгии умерли 7202 человека.
За последние сутки зафиксировано 553 новых случая заражения, из них - 127 были госпитализированы. Накануне этот показатель составил 809 и 204 соответственно.
Таким образом, количество новых случаев и госпитализаций продолжает снижаться.
Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 46 687 человек.
За последние 24 часа 93 человека смогли покинуть больницу. Общее число тех, кто выздоровел, возросло до 10 878.
Стоит отметить, что с 4 мая Бельгия планирует постепенное ослабление ограничительных мер, введенных для сдерживания коронавируса.