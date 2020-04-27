У соборі Нотр-Дам відновили роботи, зупинені через коронавірус

У понеділок в пошкодженому пожежею соборі Нотр-Дам відновилась роботи, зупинені через пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Реконструкцію Нотр-Даму призупинили з 16 березня у зв'язку із запровадженням у Франції жорстких обмежень через коронавірус.

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В понеділок робітники почали переобладнувати будмайданчик, щоб зробити його захищеним від вірусу.

Ректор Нотр-Даму Патрік Шове повідомив журналістам, що на майданчику переобладнають душові і гардеробні, так щоб збільшити відстань між працівниками та зробити її безпечною.

Також там обладнають місця, де робітники зможуть поїсти, оскільки всі заклади харчування у Франції наразі закриті.

Всі робітники живуть в сусідніх вільних готелях, тому їм не доведеться користуватися громадським транспортом.

Самі роботи довкола собору планують почати поступово відновлювати наступного тижня.

Собор XII століття перебував на реконструкції, коли у квітні минулого року спалахнула пожежа, в результаті якої обвалилися дах і шпиль.