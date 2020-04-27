В соборе Нотр-Дам возобновили работы, остановленные из-за эпидемии

В понедельник в поврежденном пожаром соборе Нотр-Дам возобновилась работы, остановленные из-за пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Реконструкция Нотр-Дама приостановили с 16 марта в связи с введением во Франции жестких ограничений из-за эпидемии коронавируса.

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В понедельник рабочие начали переоборудовать стройплощадку, чтобы сделать ее защищенной от вируса.

Ректор Нотр-Дама Патрик Шове сообщил журналистам, что на площадке переоборудуют душевые и гардеробные, чтобы увеличить расстояние между работниками и сделать ее безопасной.

Также там оборудуют места, где рабочие смогут поесть, поскольку все заведения во Франции пока закрыты.

Все рабочие живут в соседних свободных гостиницах, поэтому им не придется пользоваться общественным транспортом.

Сами работы в соборе планируют начать постепенно восстанавливать на следующей неделе.

Собор XII века находился на реконструкции, когда в апреле прошлого года вспыхнул пожар, в результате которого обрушились крыша и шпиль.