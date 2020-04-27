Греків обурила графіка МОЗ Німеччини, де Грецію зобразили дитиною Туреччини
Понеділок, 27 квітня 2020, 13:59
Онлайн-кампанія громадського інформування Міністерства охорони здоров'я Німеччини, яка зображує Грецію як дитину, що перебуває під опікою Туреччини, викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Повідомлення МОЗ Німеччини в Twitter в минулі вихідні про цю кампанію включає інформацію на 16 різних мовах.
Повідомлення включає в себе графічне зображення Туреччини у вигляді матері, що тримає за руку дитину, Грецію.
Ця помилка викликала шквал коментарів у соціальних мережах, багато з яких пояснювали це відсутністю чутливості в Німеччині. Частина користувачів припускає, що таке зіставлення могло бути навмисним.
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