Греков возмутила графика Минздрава Германии, где Грецию изобразили ребенком Турции
Понедельник, 27 апреля 2020, 13:59
Онлайн-кампания общественного информирования Министерства здравоохранения Германии, изображающая Грецию как ребенка, находящегося под опекой Турции, вызвала бурную реакцию в социальных сетях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Сообщение Минздрава Германии в Twitter в минувшие выходные об этой кампании включает информацию на 16 разных языках.
Сообщение включает в себя графическое изображение Турции в виде матери, держащей за руку ребенка, Грецию.
Эта ошибка вызвала шквал комментариев в социальных сетях, многие из которых объясняли это отсутствием чувствительности в Германии. Часть пользователей предполагает, что такое сопоставление могло быть преднамеренным.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua