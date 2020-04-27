Міністр праці Німеччини: право працювати з дому має бути і після пандемії

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль виступає за надання громадянам права працювати дистанційно навіть після того, як загроза коронавірусу мине.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Будь-хто, хто цього хоче і чиє робоче місце дозволяє це, повинен мати можливість працювати вдома - навіть коли пандемія коронавірусу закінчиться", - сказав Гайль в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

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Він зазначив, що пандемія дає можливість зрозуміти масштаби можливості роботи з дому. За оцінками, 8 мільйонів осіб - або чверть усієї робочої сили країни - зараз працюють з дому по всій Німеччині. Це на 12% більше, ніж було до пандемії.

Цієї осені Гайль планує представити законопроєкт, який надасть право працівникам на роботу з дому. Новий закон буде націлений на збільшення можливості дистанційної роботи, але не змусить компанії погоджувати це.

Закон пропонуватиме також можливість працювати дистанційно не постійно, а, наприклад, один-два дні на тиждень.

За словами міністра, нові правила повинні діяти у майбутньому, аби робота "не відкушувала приватне життя".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від занадто швидкого відкриття туристичних напрямків, заявивши, що Європі слід домовитись про спільний шлях повернення до свободи пересування.