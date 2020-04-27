Министр труда Германии: право работать из дома должно быть и после пандемии

Министр труда Германии Хубертус Хайль выступает за предоставление гражданам права работать дистанционно даже после того, как угроза коронавируса пройдет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Любой, кто этого хочет и чье рабочее место позволяет это, должен иметь возможность работать дома - даже если пандемия коронавируса закончится", - сказал Хайль в интервью изданию Bild am Sonntag.

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Он отметил, что пандемия дает возможность понять масштабы возможности работы из дома. По оценкам, 8 млн человек - или четверть всей рабочей силы страны - сейчас работают из дома по всей Германии. Это на 12% больше, чем было до пандемии.

Этой осенью Хайль планирует представить законопроект, который даст право работникам на работу из дома. Новый закон будет нацелен на увеличение возможности дистанционной работы, но не заставит компании согласовывать это.

Закон предлагать также возможность работать дистанционно не постоянно, а, например, один-два дня в неделю.

По словам министра, новые правила должны действовать в будущем, чтобы работа "не съедала частную жизнь".

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег от слишком быстрого открытия туристических направлений, заявив, что Европе следует договориться об общем пути возвращения к свободе передвижения.