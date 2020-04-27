Андорра хоче протестувати на коронавірус усіх своїх мешканців

Князівство Андорра збирається протестувати на коронавірус усіх своїх мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Андорра збирається провести серологічні тести на коронавірус (тести на антитіла) усім своїм мешканцям. Кампанія масового тестування має початися цієї середи і охопить 77 тисяч населення князівства. Перша хвиля тестування триватиме 10 днів, друга розпочнеться через 2 тижні.

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Тим, у кого серологічний тест виявився позитивним, після цього проводитимуть ПЛР-тест, щоб з’ясувати, чи людина на даний момент ще інфікована. У разі позитивного результату, хворих ізольовуватимуть.

За словами міністра охорони здоров’я Джоана Мартінеса Беназета, на сьогодні своє бажання здати тест висловили близько 50 тисяч людей.

Уряд заявляє, що зможе щоденно проводити 7 тисяч серологічних тестів, у 11 різних місцях на території країни, а також у близько 12 мобільних пунктах – для людей з обмеженою мобільністю.

Масове тестування буде коштувати державі близько 1,6 мільйона євро. Використовувати будуть тести, закуплені у китайського виробника.

Також в уряді повідомляють про намір поступово послаблювати карантинні обмеження, але зазначають, що для людей з груп ризику вони діятимуть довше.

На сьогодні в Андоррі підтверджено 740 випадків коронавірусу, 40 хворих померли.

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