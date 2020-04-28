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Скандинавська авіакомпанія SAS звільнить до 5 тисяч працівників через пандемію

Вівторок, 28 квітня 2020, 09:48

Скандинавська авіакомпанія SAS заявила у вівторок, що скоротить до 5000 штатних посад через пандемію COVID - 19 і її вплив на авіаперельоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Враховуючи діючі обмеження на перельоти, авіакомпанія заявила, що очікує обмеженої активності протягом ключового літнього сезону.

"Крім того, швидше за все, буде потрібно кілька років, перш ніж попит повернеться до рівнів, що спостерігалися до COVID-19", - заявили в SAS.

SAS тимчасово звільнила майже весь свій персонал, оскільки коронавірус призвів до майже повного припинення міжнародних подорожей у березні, в той час як внутрішні подорожі також серйозно постраждали.

Як повідомлялося, авіатрафік у Європі через пандемію зараз перебуває на рівні 10% від того, який був рік тому.

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