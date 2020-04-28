Скандинавская авиакомпания SAS уволит до 5000 сотрудников из-за пандемии

Скандинавская авиакомпания SAS заявила во вторник, что сократит до 5000 штатных должностей из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на авиаперелеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Учитывая действующие ограничения на перелеты, авиакомпания заявила, что ожидает ограниченной активности в течение ключевого летнего сезона.

"Кроме того, скорее всего, потребуется несколько лет, прежде чем спрос вернется к уровням, которые наблюдались до пандемии", - заявили в SAS.

SAS временно освободила от работы почти весь свой персонал, поскольку коронавирус привел к почти полному прекращению международных путешествий в марте, в то время как внутренние путешествия также серьезно пострадали.

Как сообщалось, авиатрафик в Европе из-за пандемии сейчас находится на уровне 10% того, что был год назад.