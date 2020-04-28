Парламент Франції розгляне послаблення жорсткого карантину

У вівторок в другій половині дня прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп представить у парламенті стратегію щодо виходу країни з карантину, після чого відбудеться голосування за урядовий план.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Планується, що жорсткий карантин буде пом’якшено 11 травня, але суворі вимоги збережуться до кінця надзвичайного стану, який уряд хоче продовжити на два місяці.

Надзвичайний стан дає виняткові повноваження уряду, аби він не потребував згоди парламенту для прийняття указів.

За повідомленням Le Parisien, стратегія французького уряду буде зосереджена на ізоляції хворих і масовому тестуванні населення. Вона також включає пропозиції щодо можливого посилення карантину, дозволу прем'єр-міністру регулювати використання транспорту та забороні безхатченкам покидати будинки соціальної опіки.

Також передбачається використання додатка для відстеження контактів.

Під час голосування тільки 75 з 577 депутатів будуть присутні в парламенті з метою дотримання дистанціювання, решта голосуватиме за дорученням.

Поряд з Великою Британією, Італією та Іспанією Франція стала однією з європейських країн, що найсильніше постраждали від пандемії COVID-19, кількість загиблих сягнула 23 293.