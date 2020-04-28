Парламент Франции рассмотрит ослабление жесткого карантина

Во вторник во второй половине дня премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит в парламенте стратегию по выходу страны из карантина, после чего состоится голосование за правительственный план.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Планируется, что жесткий карантин будет смягчен 11 мая, но строгие требования сохранятся до конца чрезвычайного положения, которое правительство хочет продлить на два месяца.

Чрезвычайное положение дает исключительные полномочия правительству, чтобы оно не нуждалось в согласии парламента для принятия указов.

По сообщению Le Parisien, стратегия французского правительства будет сосредоточена на изоляции больных и массовом тестировании населения. Она также включает предложения относительно возможного усугубления карантина, разрешения премьер-министру регулировать использование транспорта и запрете бездомным покидать дома социальной опеки.

Также предполагается использование приложения для отслеживания контактов.

Во время голосования только 75 из 577 депутатов будут присутствовать в парламенте с целью соблюдения дистанции, остальные будут голосовать по доверенности.

Наряду с Великобританией, Италией и Испанией Франция стала одной из европейских стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии COVID-19, количество погибших достигло 23 293.