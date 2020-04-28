Коронавірус у Франції: 437 померлих за добу, але госпіталізованих меншає

437 людей померли у Франції від коронавірусу протягом останньої доби, загальне число померлих зросло до 23293.

Такими є дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Загалом від початку епідемії 14 497 людей померли у лікарнях, 8 796 у будинках літніх людей, де в останні дні знову фіксують зростання смертності після кількох днів сповільнення.

Для порівняння у попередні два дні у Франції від коронавірусу помирали 242 і 369 осіб відповідно.

Разом з тим у країні продовжує зменшуватися число госпіталізованих пацієнтів. У понеділок в лікарні прийняли на 162 пацієнти менше ніж у неділю. Наразі число госпіталізованих складає 28 055.

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Кількість пацієнтів у реанімації спадає вже майже три тижні поспіль – на даний момент у Франції налічується 4608 пацієнтів у важкому стані, на 74 менше ніж днем раніше.

З початку епідемії 45 513 пацієнтів видужали і виписані з лікарень.

Як повідомлялося, у Франції у березні-квітні 2020 року смертність була суттєво вищою, ніж у 2018 та 2019 році, а в регіоні Іль-де-Франс – майже удвічі.