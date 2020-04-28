Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Сенат Румунії відхилив проєкт про угорську автономію

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона






Кандидатка від опозиції Польщі не братиме участі у виборах президента поштою

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:44

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська не братиму участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою.

Про це вона заявила сьогодні у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

"Я не братиму участі у виборах 10 травня", - сказала Кідава-Блоньська, відповідаючи на запитання, чи буде вона балотуватися, якщо набуде чинності акт про заочне голосування на президентських виборах 2020 року.

"Якщо нам вдасться зупинити це безумство PiS 7 травня, виборів у травні не буде. Я не буду брати участі у заочних виборах, підготовлених PiS - тобто не у виборах, а у поштовій пересилці - у травні, коли кількість заражених збільшиться", - сказала кандидат у президенти.

Читайте також
Туск закликав поляків бойкотувати вибори президента 10 травня

7 травня є очікуваною датою, коли Сейм Польщі розгляне в даний час розроблену позицію Сенату щодо акту про заочне голосування на президентських виборах 2020 року.

PiS пропонує провести голосування 10 травня лише поштою, однак необхідні для цього зміни виборчого законодавства є вкрай спірними. До того ж, ймовірно, парламент зможе остаточно затвердити їх лише на початку травня - за кілька днів до виборів.

Кідава-Блоньська пояснила, що не братиме участі у виборах також, якщо заочні вибори відбудуться пізніше, наприклад 17 або 23 травня.

Нагадаємо, за чинного президента Польщі Анджея Дуду, згідно з останніми опитуваннями, готові проголосувати 52,9% респондентів.

Читайте детальніше: Всупереч епідемії: чому Польща не хоче переносити президентські вибори

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua