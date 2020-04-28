Кандидатка від опозиції Польщі не братиме участі у виборах президента поштою

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська не братиму участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою.

Про це вона заявила сьогодні у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

"Я не братиму участі у виборах 10 травня", - сказала Кідава-Блоньська, відповідаючи на запитання, чи буде вона балотуватися, якщо набуде чинності акт про заочне голосування на президентських виборах 2020 року.

"Якщо нам вдасться зупинити це безумство PiS 7 травня, виборів у травні не буде. Я не буду брати участі у заочних виборах, підготовлених PiS - тобто не у виборах, а у поштовій пересилці - у травні, коли кількість заражених збільшиться", - сказала кандидат у президенти.

Читайте також Туск закликав поляків бойкотувати вибори президента 10 травня

7 травня є очікуваною датою, коли Сейм Польщі розгляне в даний час розроблену позицію Сенату щодо акту про заочне голосування на президентських виборах 2020 року.

PiS пропонує провести голосування 10 травня лише поштою, однак необхідні для цього зміни виборчого законодавства є вкрай спірними. До того ж, ймовірно, парламент зможе остаточно затвердити їх лише на початку травня - за кілька днів до виборів.

Кідава-Блоньська пояснила, що не братиме участі у виборах також, якщо заочні вибори відбудуться пізніше, наприклад 17 або 23 травня.

Нагадаємо, за чинного президента Польщі Анджея Дуду, згідно з останніми опитуваннями, готові проголосувати 52,9% респондентів.

Читайте детальніше: Всупереч епідемії: чому Польща не хоче переносити президентські вибори