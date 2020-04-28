Кандидат от оппозиции Польши не будет участвовать в выборах президента по почте

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская не буду участвовать в выборах 10 мая, если они пройдут по почте.

Об этом она заявила сегодня в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Я не буду участвовать в выборах 10 мая", - сказала Кидава-Блонська, отвечая на вопрос, будет ли она баллотироваться, если вступит в силу акт о заочном голосовании на президентских выборах 2020 года.

"Если нам удастся остановить это безумие PiS 7 мая, выборов в мае не будет. Я не буду участвовать в заочных выборах, подготовленных PiS - то есть не в выборах, а в почтовой пересылке - в мае, когда количество зараженных увеличится", - сказала кандидат в президенты.

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7 мая является ожидаемой датой, когда Сейм Польши рассмотрит в настоящее время разработанную позицию Сената по акту о заочном голосовании на президентских выборах 2020 года.

PiS предлагает провести голосование 10 мая только по почте, но необходимые для этого изменения избирательного законодательства является крайне спорными. К тому же, вероятно, парламент сможет окончательно утвердить их только в начале мая - за несколько дней до выборов.

Кидава-Блоньська объяснила, что также не будет участвовать в выборах, если заочные выборы состоятся позже, например 17 или 23 мая.

Напомним, за действующего президента Польши Анджея Дуду, согласно последним опросам, готовы проголосовать 52,9% респондентов.