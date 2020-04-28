Туск закликав поляків бойкотувати вибори президента 10 травня

Колишній прем'єр-міністр Польщі та експрезидент Європейської ради Дональд Туск закликав поляків не брати участь у виборах президента, запланованих на 10 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", Туск опублікував відповідне відеозвернення у Twitter.

Туск, який зараз очолює Європейську народну партію, заявив, що він не голосуватиме 10 травня і уникав би слова "вибори". "Ситуація, яку уряд підготував на 10 травня, не має нічого спільного з виборами", - сказав він.

Туск вказав причини, чому, на його думку, не слід брати участь у виборах.

"Перше, очевидно, кожен з нас це відчуває. Це проблема безпеки. Сьогодні немає жодної причини, що ми можемо стовідсотково довіряти уряду, коли вони кажуть, що щось є безпечним, а щось небезпечним. Нещодавно ми чули, що носити маски не має сенсу, а потім запровадили обов’язкове носіння масок", - сказав він.

Друга причина, за його словами, конституційна. "Ці вибори не є виборами в політичному розумінні, тому що вони не будуть ні вільними, ні рівними. Зміни до виборчого кодексу є неконституційними, оскільки вводяться занадто пізно", - додав Туск.

Президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 травня. Опозиційні політики стверджують, що голосування слід перенести через поширення пандемії коронавірусу.

Партія влади "Право і справедливість" виступає за заочне голосування і стверджує, що його можна провести безпечно.

Нагадаємо, за чинного президента Польщі Анджея Дуду, згідно з останніми опитуваннями, готові проголосувати 52,9% респондентів.

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